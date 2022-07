Tunisie : La nouvelle constitution restreint les libertés

Khaled Dabbebi, professeur et chercheur en sciences politiques, a déclaré que la nouvelle constitution comportait des violations formelles massives qui ont réduit le processus démocratique et que le référendum devrait être un texte représentant l’Etat et non une personne, a-t-il expliqué.

Sur les ondes de Shems FM, Dabbebi a indiqué ce mercredi dans le cadre de la campagne référendaire, qu’un ensemble de textes ne peut pas être présenté et limité à la réponse « oui » ou « non » parce que cela restreint la liberté de choix.