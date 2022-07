Allemagne : Un Tunisien contrôlé trois fois par la police fédérale se retrouve dans une clinique

Un Tunisien de 32 ans a été interpellé par la police fédérale à Cologne à trois reprises le 18 juillet et contrôlé pour une grande variété d’infractions.

Le Tunisien n’avait pas de papiers d’identité sur lui et n’a pas non plus été en mesure de fournir d’autres informations sur son statut de résident. Une plainte pénale a suivi pour suspicion de séjour illégal, des empreintes digitales ont été relevées et des photos ont été prises.

Environ deux heures plus tard, l’homme se trouvait devant le poste de police fédérale et a dérangé les agents au travail, ont rapporté les médias locaux. Lorsqu’il a ensuite frappé une policière sur le haut du bras sans avertissement, les policiers ont emmené l’homme au poste de police et il y a eu un briefing sur les soupçons d’agression des agents des forces de l’ordre. Il a été emmené par la suite dans une clinique pour soins.