Tunisie : Kais Said appelle au rétablissement de l’école normale des instituteurs et l’école normale supérieure

Le président de la république Kais Said a appelé les ministres de l’éducation Fethi Sellaouti et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir à préparer un projet de texte pour le rétablissement de l’école normale des instituteurs et l’école normale supérieure qui ont eu un impact positif sur le niveau de l’enseignement en Tunisie, selon un communiqué de la présidence de la république.

Au cours d’un entretien avec les deux ministre, le président de la république a souligné la nécessité de réviser un certain nombre de choix dont l’expérience a prouvé l’échec et de mettre l’enseignement à l’écart de la politique afin que les connaissances acquises par les élèves soient un rempart contre toutes formes d’extrémismes.

Le chef de l’état a précisé que les connaissances acquises dès l’enseignement primaire permettent d’enraciner chez les élèves les valeurs de la justice, la liberté, la solidarité, la tolérance et l’appartenance à la patrie.

“Les ressources humaines sont une source intarissable de la richesse et c’est pour cette raison que le conseil supérieur de l’éducation et l’enseignement a été inscrit dans le projet de la nouvelle constitution” a-t-il signalé.