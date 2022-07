Tabboubi : La centrale syndicale ne cherche pas à se positionner sur la scène politique

Le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) Noureddine Tabboubi a affirmé, jeudi, que la centrale syndicale ne cherche pas à se positionner sur la scène politique. Sa réelle mission est de dire la vérité et de défendre les acquis de la Patrie, a-t-il noté.

Tabboubi a expliqué à l’ouverture des travaux du congrès de la fédération générale des surveillants et surveillants généraux tenu à Hammamet que l’UGTT dispose d’une maturité politique et investit dans les compétences humaines et syndicales. Son but, a-t-il ajouté, est de renforcer l’Union et son aptitude de négocier et de défendre les dossiers pris en charge.

Le secrétaire général a aussi affirmé que l’UGTT opte pour le dialogue et les négociations portant sur les dossiers sociaux malgré la publication de la circulaire n°20, soulignant que la situation des travailleurs nécessite une intervention pour défendre leurs droits sociaux et économiques.

