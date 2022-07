Finance internationale – Bloomberg : La Tunisie pourrait se diriger vers un défaut de paiement

Le premier défaut de paiement de la Russie depuis un siècle et les caisses vides du Sri Lanka ajoutent au sentiment de crise sur les marchés émergents. Bloomberg* a nommé le 7 juillet les pays qui pourraient se diriger ensuite vers un “défaut”.

Le département d’analyse Bloomberg Economics du service d’information financière Bloomberg a examiné 50 économies en développement. Quatre critères ont été retenus : les rendements obligataires en dollars, les spreads des credit default swaps, les charges d’intérêts et la dette. Selon Bloomberg, El Salvador, le Ghana, l’Égypte, la Tunisie et le Pakistan sont les plus exposés au risque de défaut. Pas loin derrière se trouvent le Kenya, l’Argentine et l’Ukraine.

* Bloomberg est un puissant groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers et dans l’information économique et financière aussi bien en tant qu’agence de presse que directement, via de nombreux médias (télévision, radio, presse, internet et livres) dont les plus connus sont probablement ses propres chaînes de télévision par câble/satellite.