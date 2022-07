Les données de près d’un milliard de personnes en Chine ont été divulguées sur Internet

Les experts en cybersécurité ont déclaré le 6 juillet à CNN qu’une base de données en ligne massive contenant des informations personnelles d’un milliard de citoyens chinois est restée accessible au grand public pendant plus d’un an.

Les experts en cybersécurité affirment que l’opération pourrait être l’une des plus importantes fuites jamais enregistrées, soulignant les risques liés à la collecte et au stockage de grandes quantités de données personnelles sensibles en ligne, en particulier dans un pays où les autorités ont un accès étendu et non surveillé à ces données.