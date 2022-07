OTAN : Un soutien concret à la la Tunisie, la Mauritanie et la Jordanie Par : Kamel Nyari

L’OTAN veut aider les États d’Afrique à se défendre contre l’influence croissante de la Russie et de la Chine. Le secrétaire général de l’OTAN, Stoltenberg, a déclaré le 30 juin à la fin du sommet de Madrid qu’il s’agissait d’un défi alors que les deux pays tentaient d’obtenir des avantages politiques, économiques et militaires dans le voisinage sud de l’alliance. Selon Stoltenberg, Moscou et Pékin travaillent avec un effet de levier économique, la coercition et des approches hybrides. C’est pourquoi le sommet a convenu, entre autres, d’apporter un soutien concret à la Tunisie, la Mauritanie, et la Jordanie. Selon l’agence de presse DPA, l’OTAN a également décidé de fournir plus de 20 milliards d’euros pour des dépenses communes d’ici la fin de 2030.