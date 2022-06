Poutine menace : d’ici la fin de l’année, nous pourrons utiliser le missile Sarmat avec 10 ogives nucléaires Par : Kamel Nyari

La Russie relève la barre et annonce que d’ici la fin de l’année son armée pourra utiliser le Sarmat, le super ICBM capable d’emporter jusqu’à dix têtes nucléaires et qui, selon ses constructeurs, serait capable de “Pénétrer n’importe quel ou futur système de défense antimissile”. C’est ce qu’a annoncé le président Vladimir Poutine lui-même le 24 juin, en recevant dans les locaux du Kremlin les récents diplômés de l’Académie militaire. L’adoption du Sarmat, qui a passé les tests en avril dernier, s’inscrit dans le cadre de la réorganisation plus large de l’armée russe qui recevra bientôt également les systèmes de défense aérienne et de missiles S-500 “qui sont sans précédent dans le monde”, selon les experts militaires.