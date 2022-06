Tunisie : Kais Saïed de l’aéroport évoque le limogeage des juges

Le président de la République Kais Saïed s’est rendu, mardi 21 juin 2022, à l’aéroport international de Tunis Carthage pour saluer les pèlerins, à l’occasion du premier vol à destination de la Mecque organisé cette année.

Il a déclaré qu’il n’est pas possible de rétablir la justice sans des juges honnêtes et indépendants. Les valeurs les plus importantes sont la justice et la liberté a-t-il déclaré ajoutant qu’un citoyen ne peut être libre s’il est menotté ou affamé, selon ses dires.

Saïed a expliqué que l’affaire ne se limite pas aux limogeages. Il s’est interrogé sur le comportement d’un juge qui a mis aux oubliettes 6452 dossiers pendant 10 ans.

Il a indiqué que les juges limogés peuvent contester la décision affirmant la nécessité de “nettoyer” le système judiciaire pour faire avancer le pays.