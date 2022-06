Vague de chaleur à travers l’Europe avec des pics dépassant les 40 degrés en France et en Espagne

Dans certaines villes ibériques, le thermomètre a battu le record historique de cette période de l’année, avec des pics dépassant les 40 degrés. Il ne s’agit plus d’épisodes sporadiques, mais bel et bien d’un changement climatique.

France : un mois de juin record

La France atteindra également des températures record, avec une chaleur jamais vue en juin, depuis 1947. Ceux qui habitent la ville se réfugient dans les piscines. Concernant les personnes âgées, la vigilance est au plus haut niveau.

Un record centenaire a été battu à Saintes (Charente-Maritime), avec 40°C, 40,4°C à Carcassonne, 34,9°C à Saint-Brieuc… Des records mensuels de chaleur battus dans au moins 11 villes, annonce ce 18 juin Météo France.

En région parisienne, où de fortes chaleurs sont attendues depuis samedi, le préfet de police Didier Lallement a demandé aux automobilistes de réduire la vitesse maximale de leurs véhicules de 10 km/h pour lutter contre la pollution.

En Italie, sécheresse et pannes d’électricité

En Italie, vendredi 17 juin, une vignette orange à Pérouse, Florence, Brescia et Turin, où elle deviendra rouge dimanche. Dans les prochains jours, l’anticyclone Scipio deviendra de plus en plus puissant et augmentera considérablement les températures sur la quasi-totalité de la péninsule. A partir du dimanche 19 juin, il fera de plus en plus chaud et le pic en Italie sera atteint entre le 21 et le 22 juin, où de nombreuses villes atteindront les 40 degrés.

Dans la matinée du 17 juin, de nombreux quartier, dans la périphérie nord de Milan, sont restées sans lumière, en raison d’une utilisation excessive de la climatisation. Même scène à Turin dans la nuit du 16 au 17 juin. Les causes en sont les températures élevées qui sollicitent les câbles souterrains, ainsi que la demande accrue en électricité des utilisateurs.