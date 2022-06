L’exploitant du casino de Djerba “Partouche” annonce une augmentation de 490 % de ses revenus de jeux

L’opérateur de casino français, Groupe Partouche, a annoncé cette semaine ses résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice 2022. Par rapport à la période de février à avril 2021, ses ventes ont augmenté d’environ 490 %.

Le Groupe Partouche exploite au total 43 casinos en France, en Belgique, en Tunisie et en Suisse. Dans la ville tunisienne de Djerba, le groupe d’entreprises a ouvert un dit Pasino, qui s’inspire du concept de casino de Las Vegas et, en plus des jeux de hasard, propose des spectacles, une restauration internationale et des salles d’événements.