DIRECT SPORT – Ligue 1 : Le comite directeur de l’ES Zarzis réclame une enquête approfondie dans ” l’affaire” du match ES Métlaoui-ESH Sousse

Le comité directeur de l’Espérance sportive de Zarzis a officiellement revendiqué l’ouverture d’une enquête approfondie sur les circonstances autour de ce qu’elle a qualifiée de “suspicion” de match ” truqué” qui avait opposé l’ES Métlaoui à l’Olympique de Béja. pour le compte de la dernière journée play-out

Le Club exige, également, que l’opinion publique soit informée de l’issue de l’enquête, selon un communiqué publié mercredi via sa page Facebook officielle.

Le Comité directeur de l’ES Zarzis a indiqué avoir adressé une deuxieme correspondance à la Fédération tunisienne de football (FTF) et à la commission de discipline et du fair-play qui en relève afin d’obtenir des explications quant à la décision de ladite commission de programmer un match décisif entre l’ES Hammam-Sousse et l’ES Métlaoui et de sanctionner le gardien et un joueur de l’ES Zarzis de cinq ans de suspension et d’une amende de 50 mille dinars.

Une première correspondance avait été, selon le club, adressée à la commission de discipline de la FTF, le 10 juin en cours, directement après l’annonce de ces décisions. Des décisions rejetées catégoriquement par l’Espérance du sud qu’elle estime “dépourvues de tout fondement juridique”.