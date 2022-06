La ” Tunisie en avant ” appelle à accélérer la promulgation de décrets répondant aux objectifs du processus de 25 juillet

Le mouvement la ” Tunisie en avant ” a appelé le président de la République à ” accélérer la promulgation de décrets qui répondent aux objectifs du processus de 25 juillet.

Le mouvement appelle à juguler la crise qui secoue la justice, à lutter contre la corruption financière et administrative, à dévoiler toute la vérité sur les assassinats politiques, et à renforcer le processus politique, à travers l’engagement de mesures à caractère social et économique au profit de tous les citoyens.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son conseil central, tenue les 3, 4 et 5 juin, le mouvement ” la Tunisie en avant ” estime que sa participation à la première réunion du dialogue national à Dar Dhiafa à Carthage était fondée sur la conviction que la résolution de la crise en Tunisie “ne peut être que tuniso-tunisienne et entre les forces politiques et civiles qui croient en la nécessité d’une rupture ” définitive ” avec le système de ” destruction”.

Les membres du Conseil central du parti ont appelé les forces politiques et civiles engagées dans le processus du 25 juillet à faire preuve de vigilance face à d’éventuelles ” dérives ” et à resserrer les rangs pour mener à bien les prochaines élections.