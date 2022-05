La romancière et journaliste Amel Mokhtat Ayari nommée à la tête de la Maison du Roman

Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé, mardi dans l’après-midi, la nomination de la romancière et journaliste, Amel Mokhtat Ayari, à la tête de la Maison du Roman.

La nouvelle directrice de la Maison du Roman est native de la ville de Sers relevant du gouvernorat du Kef au Nord-Ouest tunisien. Elle a fait ses études supérieures à la Faculté des Sciences de Tunis.

Depuis 1984, elle a exercé le journalisme culturel dans plusieurs, presse écrite et audiovisuelle, à l’instar des quotidiens Assahafa, Alhorria et A-amal ainsi que la Radio et la Télévision tunisiennes. Elle était également correpondance auprès de plusieurs arabes dont des journaux et des revues.

Amel Mokhtat Ayari est membre de l’Union des écrivians tunisiens (UET) depuis 1994. Son adhésion au Syndicat national des Journalistes tunisiens (SNJT) remonte à l’année 1988.

Cette importante figure de la littérature arabophone tunisiene est auteure d’une dizaine de livres dont des nouvelles, des romans et des livres collectifs.

Sa nomination intervient quelques jours après la décison du ministère de mettre fin aux fonctions de Lassaâd Ben Hassine. Ce dernier a été démis de ses fonctions le vendredi 27 mai, quelques mois après sa nomination en juillet 2021. Le romancier avait été désigné à la tête de la Maison du Roman en remplacement à son prédécesseur le romancier Kamel Riahi qui a quitté pour le Canada.

Depuis son inauguration au mois de mai 2018, la Maison du Roman dont le siège est au coeur de la Culture, a toujours été dirigée par des écrivains, tous d’expression arabe.