Tunisie : La non association du SNJT au dialogue national vise à le pénaliser pour ses positions

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens, Yassine Jelassi, a estimé que “la non association du SNJT aux entretiens menés par le président de la République, Kais Said, avec des organisations et personnalités nationales vise à pénaliser le syndicat pour ses positions”.

Dans une déclaration aux médias, en marge d’une rencontre à Tunis sur la liberté de la presse, il a affirmé que le syndicat est seulement concerné par un dialogue qui respecte l’avis contraire.

Il a rappelé que le syndicat avait réclamé un dialogue “national, réel, et sérieux” et demandé à la présidence de la République de garantir un climat d’ouverture et de démocratie afin de tenir le pays à l’écart des tensions et de la division.