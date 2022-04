Tunisie – Aïd al Fitr : Cadeaux et vêtements pour des enfants pris en charge par l’Etat

Quelque 150 enfants pris en charge par l’Etat dans des milieux institutionnels et dans leurs milieux familiaux ont bénéficié de cadeaux et de vêtements pour l’Aïd al Fitr, qui leur ont été remis, hier mercredi, à l’initiative du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Dans le centre intégré de la jeunesse et de l’enfance de Mornag (Ben Arous), des cadeaux et des vêtements ont été distribués à 21 enfants prix en charge par l’Etat (régime de résidence) et 15 autres relevant du centre des enfants de familles à faible revenu (régime de résidence en milieu familial).Au centre intégré du Bardo, 20 enfants pris en charge et 52 parrainés résidant en milieu familial, ont également reçu des cadeaux et vêtements. Dans ce cadre, une soirée Ramadanesque sera organisée au centre du Bardo, en partenariat avec le bureau local du Croissant-Rouge tunisien du Bardo, pour la circoncision de14 enfants issus de familles nécessiteuses et à faible revenu.

D’autre part, 18 bons d’achat de vêtements de l’Aïd ont été distribués au profit des enfants résidant au centre intégré de la jeunesse et de l’enfance de la cité El Khadra (8 garçons et 10 filles), et 23 bons au profit des enfants issus de familles nécessiteuses. La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, avait annoncé hier, mercredi, au complexe de l’enfance à la cité Ettadhamon, le démarrage de la distribution des cadeaux de l’Aïd aux enfants sans familles et aux enfants de familles nécessiteuses dans tous les gouvernorats de la République.