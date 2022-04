Dans le but de lutter contre des maladies telles que la dengue et le virus Zika, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a autorisé la libération de plus de 2 milliards de moustiques génétiquement modifiés en Californie et Floride.

Le projet pilote est le produit de la société de biotechnologie britannique Oxitec, spécialisée dans la lutte biologique contre les ravageurs rapporte le site tameteo.