Tunisie : les chauffeurs de taxi contestent les augmentations

Un certain nombre de chauffeurs de taxi ont exprimé leur désapprobation par rapport aux prix élevés du carburant et des voitures et de leur incapacité à obtenir des licences de taxi, ce qui les a fait vivre dans des situations sociales difficiles, et cela lors de leur rassemblement le jeudi 14 avril 2022 au soir devant le siège du ministère des Transports.

Hichem Amri, chauffeur de taxi a parlé à Mosaïque FM, de la situation difficile des travailleurs dans ce secteur qui souffre de perturbations à cause des augmentations répétées des prix du carburant, affirmant que « nous devons aujourd’hui mettre fin à cette situation ».