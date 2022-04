Ramadan est le mois de la générosité chez Tunisie Telecom qui vient de dévoiler de nouvelles offres promotionnelles innovantes et généreuses !

« Jib el Code » avec Tunisie Telecom : Un cadeau à gagner chaque heure

L’opérateur national a lancé un nouveau concept de jeu 100% digital visant à faire gagner plus de 700 cadeaux avec une moyenne d’un cadeau chaque heure pendant les 30 jours du mois Saint, sur une plateforme web dédiée Jibelcode.tn ainsi que 5 cadeaux bonus à gagner chaque jour sur les réseaux sociaux de Tunisie Telecom.

L’abonné est appelé à recharger son solde à partir de 1dt, récupérer le code affiché sur la plateforme Jibelcode.tn et dans les réseaux sociaux de Tunisie Telecom et à le ressaisir sur la plateforme. Le 1er participant ayant saisit le code correctement et le plus rapidement possible est le gagnant et son cadeau est affiché instantanément dans la plateforme.

La rapidité augmentera les chances du client à gagner plusieurs fois dans ce jeu tant qu’il recharge sa ligne et qu’il est le premier à saisir le code correctement chaque heure.

Une cagnotte de 50.000 DT, 1000 DT chaque jour, 5000 DT chaque semaine et plein d’autres cadeaux sont mis en jeu !

Avec « Tasbi7a » : Connectez-vous durant les soirées ramadanesques à 50% de remise !

En outre, Tunisie Telecom a lancé une promotion exceptionnelle sur les forfaits internet baptisée « Tasbi7a », afin de permettre à ses clients de naviguer à leur guise durant les soirées ramadanesques.

Ainsi, ce nouveau forfait lancé par Tunisie Telecom permet aux noctambules de naviguer de minuit à 8 heures du matin à moitié prix.

Pour activer ce forfait il suffit de composer *140*9#.