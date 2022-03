Tunisie : Coupure d’électricité, le 13 mars, à Sousse, Monastir, El Mahres et Sidi Bouzid

Une coupure de l’électricité sera enregistrée, dimanche 13 mars, de 8H du matin à 15H heures, à Sousse ville, à Monastir, El Mahres (Sfax) et Sidi Bouzid, dans le cadre du programme périodique d’entretien des réseaux de distribution d’électricité de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG).

La STEG a fait savoir dans un communiqué publié, vendredi, que la reprise de l’alimentation de l’électricité sera assurée progressivement en fonction de l’état d’avancement des travaux et sans préavis.

Les zones concernées sont :

Sousse Ville: Sidi Abdel Hamid – Ksibet el Chott – Qaid Essouassi- El Tafala – cité l’Aéroport – Oeudi el Halouf et cité el Ghodran – Les immeubles Ibn Khaldoun – cité el Izdihar et route de Monastir.

Monastir : Monastir Ville (la zone touristique de Monastir) – Jammel et El Ouerdanine (village Bouathman – village d’Oued el jibs – village de Bir el-Tayeb – cité Ettadhamen et cité de Jawhra à Jammel et la zone industrielle de Bir el-Tayeb Route de Jammel).

El Mahres : El Mahres et Nokta .

Sidi Bouzid : Lessouda, Kraa Bennour, Sidi Saleh , el Makarem à Sidi Bouzid Ouest, Sidi Ellafi et Koffa dans la délégation d’Ouled Haffouz.