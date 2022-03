Guerre en Ukraine : La fuite et l’asile, trahison des femmes ukrainiennes

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré que plus de 1,45 million de personnes ont quitté l’Ukraine au cours des derniers jours. Il s’agissait de la vague de déplacement et d’asile la plus rapide et la plus importante en Europe depuis la seconde guerre mondiale.

L’OIM a également confirmé dans son rapport que les immigrés arabes ont trouvé un dilemme avec leurs épouses en raison de leur insistance à rester en Ukraine et à ne pas la quitter malgré la guerre. Les femmes ukrainiennes considèrent la fuite et le refuge vers d’autres pays comme une trahison.