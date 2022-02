A l’occasion du 1er salon digital, ANETI_Job_Fair2022, de l’emploi 3000 contrats de travail ont été conclus en deux jours en Tunisie, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Allemagne, en France, au Portugal et au Canada.

Lors de cet événement on a également annoncé la signature d’une convention tripartite entre le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, le Ministère des technologies de la communication et le Ministère de l’économie et de la planification, pour la reconversion des jeunes diplômés vers les métiers du digital avec une formation professionnelle adaptée et une bourse d’étude et un stage pratique en entreprise.