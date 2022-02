Le MAE assure être en contact permanent avec la communauté tunisienne en Ukraine

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a affirmé être en contact permanent avec les membres de la communauté tunisienne en Ukraine à travers l’ambassade de Tunisie à Moscou, le Consulat honoraire à Kiev et les associations tunisiennes dans ce pays.

Il indique également, dans un communiqué publié mardi soir, être en contact avec les autorités ukrainiennes qui assurent que ” la situation dans le pays est normale ” et ” non inquiétante pour la communauté tunisienne, notamment les étudiants”, puisque les cours se poursuivent normalement dans les universités ukrainiennes et que les vols en partance et à destination du pays continuent.

Le ministère des Affaires étrangères rassure qu’aucun problème n’a été relevé pour l’heure parmi les membres de la communauté tunisienne à Kiev, les appelant à rester en contact avec l’ambassade de Tunisie à Moscou afin d’actualiser les données les concernant et faire part des difficultés rencontrées, en prévision de toute évolution de la situation dans la région.