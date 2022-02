Tunisie : Ettakatol, Al Joumhouri et Attayar refusent la décision de Président de la République de dissoudre le CSM

Le Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (ETTAKATOL), le parti républicain (Al Joumhouri) et le Courant démocrate (Attayar ), ont exprimé leur refus de la décision du Président de la République, Kais Said , de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Réunis dans le cadre de la Coordination des partis sociaux-démocrates, les trois partis ont appelé, dimanche, dans un communiqué conjoint, tous les magistrats, partis démocrates et organisations civiles, “à faire face à cette tentative flagrante de soumettre la justice à l’autorité du coup d’Etat”, rappelant à cet égard ” l’absence de tout mécanisme constitutionnel ou légal donnant l’autorité au Président de la République de dissoudre le CSM”.

Ils ont, également, exprimé leur “consternation” à l’égard du discours tendu du président de la République et les appels adressés à ses partisans contre les Institutions de l’Etat, estimant que ses pratiques rappellent celles “des ligues dites de protection de la révolution” .

Les trois partis ont assuré que l’indépendance du pouvoir judiciaire constitue une condition essentielle pour garantir la justice, la démocratie et à même de rassurer les investisseurs et renforcer les efforts pour financer le budget de l’Etat.

” La véritable réforme de la justice, une revendication des partis sociaux-démocrates, reste tributaire de sa libération de toutes formes de pressions et de dévotions , et non pas de le soumettre à l’autorité d’une seule personne “, estimemnt encore les trois partis .

Et d’appeler à la nécessité de révéler la vérité concernant les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, sans ingérence politique, ni récupération.

Le président Kaïs Saïed, a annoncé, samedi soir, avoir décidé de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), l’accusant d’être partial et au service de certains intérêts.