DIRECT SANTÉ – Coronavirus : Omicron est le variant le plus dominant en Algérie

L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé que le variant Omicron reste le variant prédominant actuellement dans notre pays, en représentant 95% des variants circulants, contre 5% pour le variant Delta.

Par ailleurs les taux de distribution des sous-variants du variant Omicron, BA.1 et BA.2, enregistrés au cours des deux dernières semaines du mois de janvier et la première semaine du mois de février, sont passés de 52% à 44% pour le BA.1 et de 48% à 56% pour le BA.2.

L’Institut Pasteur insiste à l’importance d’augmenter le taux de couverture vaccinale de la population contre la Covid-19 et du strict respect des règles sanitaires de prévention, à savoir le port du masque de protection, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains afin de contrôler la circulation virale et faire face à toute reprise d’une circulation virale possible.