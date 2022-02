Tunisie : Journalistes et employés de “Cactus Prod” observent un sit-in devant la Commission des biens confisqués

Les journalistes et employés de la société de production “Cactus Prod” ont observé, jeudi, un sit-in devant les locaux de la Commission des biens confisqués à Tunis.

Ils dénoncent la politique d’atermoiement et réclament une réponse à leurs revendications restées sans suite.

Les journalistes et employés de “Cactus Prod” observent déjà un sit-in ouvert depuis plus de deux semaines dans les locaux de la société, en assurant la continuité du travail, pour réclamer leurs droits et la pérennité de l’entreprise.

Walid Bourouis, journaliste et ancien syndicaliste, a indiqué que le gouvernement continue d’ignorer leurs revendications et leurs droits, rappelant que les employés de la société de production “n’ont pas perçu leurs salaires depuis plus de deux mois”.

Les salariés sont préoccupés par leur situation financière et sont dans l’impossibilité de poursuivre le travail, a-t-il clamé. Il a appelé à enquêter sur les cas de corruption au sein de Cactus Prod qui, d’après lui, ont engendré “des dettes de 14 MD” et entrainé “la saisie et la vente du matériel de la société”.

Cactus Prod traverse des moments difficiles, a-t-il dit, imputant la responsabilité de cette situation catastrophique à l’ancienne administratrice de la société, limogée dernièrement.

La semaine dernière, les salariés “Cactus Prod” ont menacé d’entamer une grève de la faim et d’observer un sit-in devant le siège du gouvernement à la Kasbah “si leurs revendications ne sont pas satisfaites”.