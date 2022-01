Sfax : Distribution de 240 respirateurs artificiels au profit des hôpitaux dans 8 gouvernorats

L’opération de distribution de 240 respirateurs artificiels, d’une capacité de 10 litres, au profit des hôpitaux dans 8 gouvernorats du pays, vient de démarrer, lundi, à Sidi Bouzid et Kasserine.

Initiée par l’association ” Le rameau d’olivier ” à Sfax, cette initiative est mise en œuvre en collaboration avec les directions régionales de la santé dans les gouvernorats concernés.

L’opération, bénéficiant d’un financement koweitien d’une valeur de 1,2 million de dinars, se poursuivra mercredi et vendredi dans les gouvernorats de Médenine, Gabès et Béja, et se prolongera jusqu’à la semaine prochaine dans les gouvernorats de Kairouan, Mahdia et Sfax.