Vive polémique autour du film arabe “أصحاب ولا أعز” sur Netflix

Un avocat égyptien a déposé une plainte auprès du procureur général, accusant l’actrice Mouna Zaki et les producteurs du film “أصحاب ولا أعز” (On se connait … ou pas) de répandre l’immoralité et promouvoir l’homosexualité après son apparition dans une scène en sous-vêtements devant la caméra, et l’un des acteurs joue le rôle d’un gay.

Quelques heures après la présentation du nouveau film sur la plateforme Netflix, l’actrice égyptienne Mouna Zaki a fait l’objet de vives critiques sur les réseaux sociaux.

Les internautes ont exprimé leur indignation face aux gros mots prononcés par l’actrice en le qualifiant de “pornographiques”.

Le film est la première œuvre arabe produite par “Netflix”, et c’est une version arabisée du film italien “Completely Strangers”, qui a été réalisé en 18 exemplaires dans différentes langues, et tourne autour de sept amis qui se rencontrent pour le dîner et l’un des leur suggère de laisser leurs téléphones portables sur la table, et les conversations et les messages sont au vu et au su de tout le monde, pour découvrir que chacun d’eux a ses propres secrets qu’ils ne connaissent pas sur lui, malgré le fait que leur amitié se prolonge depuis plus de vingt ans.