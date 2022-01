Tunisie : La fédération générale de l’enseignement secondaire s’attache à la fermeture immédiate des établissements scolaires

La fédération générale de l’enseignement secondaire a souligné son attachement à la fermeture immédiate des établissements scolaires et à la modification du calendrier pour le reste de l’année scolaire en cours au niveau des processus de formation et d’évaluation ainsi qu’à la mise en œuvre de ce qui a été annoncé dans sa précédente déclaration du 11 janvier.

Elle a ajouté, dans un communiqué, qu’à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique liée à la cinquième vague, suite à la propagation du variant Omicron muté, notamment dans les établissements d’enseignement, la fédération s’attache à ce qui a été indiqué dans son précédent communiqué et à la suspension temporaire des cours pendant une certaine période, avec la mise en place de mesures d’accompagnement et de réaménagement des étapes restantes de l’année.

La fédération tient le ministère de l’Education “pleinement responsable juridiquement et moralement” des conséquences de sa politique et de ses choix, qualifiés d'”irresponsables”, selon la même source.

Elle a estimé que l’autorité de tutelle s’est soustraite à sa responsabilité de prendre les décisions nécessaires dictées par la réalité vécue dans les établissements d’enseignement et ce qui est exigé par l’intérêt supérieur de la santé, des élèves.

Elle a souligné que le ministère avait invoqué l’avis du comité scientifique pour dissimuler ce qu’elle a appelé son “échec absolu” dans la gestion de la crise et l’absence de toute préparation préalable de prévention et de stratégies scientifiques et pour faire face à la crise et assurer la réussite du reste de l’année scolaire.

Elle a, dans ce contexte, estimé que le ministère de l’Education fournit des données épidémiologiques qui manquent de crédibilité.