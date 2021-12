Tunisie – Ennahdha : Ghannouchi signe et persiste

Le président du Mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi a déclaré ce mercredi 22 décembre 2021 à la chaîne de télévision Al Arabi qu’il a rejeté l’idée de se retirer de la présidence du parti Ennahdha.

Concernant les violations commises par le mouvement Ennahdha lors des élections, selon le rapport de la Cour des comptes et le dossier de lobbying, Ghannouchi a critiqué l’intervention du président de l’Etat, de la presse et des médias à cet égard, alors même que le dossier entre les mains de la justice.

“Nous sommes le parti le plus organisé et le plus transparent, et nous avons fourni à la Cour des comptes tous nos rapports financiers » a déclaré Ghannouchi.