DIRECT SANTÉ : Le tabagisme tue 13200 tunisiens dont 2600 de fumeurs passifs

Le tabagisme tue chaque année 13 200 tunisiens dont 2600 fumeurs passifs a dévoilé une étude élaborée par le ministère de la santé en collaboration avec le bureau de l’organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis.

Cette étude qui a été présentée au cours d’une conférence de presse, organisée vendredi par le ministère de la santé conjointement avec le bureau de l’OMS, a indiqué que le bilan des décès dus au tabagisme représente un taux de 20 pc du nombre global des décès enregistrés chaque année.

Les coûts économiques du tabagisme ont atteint 2 milliards de dinars en 2019 soit 1,8 du PIB. Ces dépenses comprennent environ 146 millions de dinars de dépenses de santé, 1,9 milliards de pertes économiques dues à une mortalité prématurée et à des problèmes de santé.

L’étude a révélé que le taux de tabagisme chez les personnes âgées de 15 ans et plus est de 25,1 pc et ce taux augmente chez les hommes à plus de la moitié alors que le taux de tabagisme chez les femmes ne dépasse pas les 2,6 pc.

Elle a recommandé la nécessité de prendre les mesures appropriées pour lutter contre le tabagisme, soulignant que l’investissement dans la lutte anti tabac peut sauver la vie de 55 mille personnes avec l’avènement de l’année 2035.

A cette occasion, le ministre de la santé Ali Mrabet a souligné que le tabagisme est l’une des causes des maladies et de mortalité en Tunisie, signalant l’importance de lutter contre ce phénomène à travers la prévention.