Tunisie – Covid-19 : Recommandation du comité scientifique de lutte contre le coronavirus de surveiller les nouveaux foyers de contamination

Le comité scientifique de lutte contre le coronavirus a recommandé mardi lors de sa réunion périodique l’impératif de surveiller les nouveaux foyers de contamination de coronavirus dans certains établissements éducatifs situés dans 04 gouvernorats, a annoncé Amine Selim, membre du comité.

Dans une déclaration à la TAP, Selim a précisé que des foyers de contamination ont été récemment découverts dans certains établissements éducatifs dans les gouvernorats de Kairouan, Monastir, Sousse et Nabeul (à Haouaria). Le cercle de contamination a été détecté parmi le cadre éducatif non vaccinés et les élèves, a ajouté la même source. Il a souligné à ce propos, l’impératif d’accentuer les opérations de vaccination en milieu scolaire et de respecter le protocole sanitaire ainsi que de fermer les établissements éducatifs si nécessaire.

La réunion a porté également, selon la même source sur la nécessité d’accentuer les opérations de vaccination pour les personnes âgées de 40 ans et plus et de poursuivre les efforts de vaccination avec une 3ème dose.

Le comité a aussi recommandé la consolidation du contrôle des passages frontaliers afin de surveiller les nouveaux variants notamment en provenance des pays européens qui enregistrent une vague de propagation de contamination par le coronavirus dont le variant Delta.