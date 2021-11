Programme de modernisation des établissements scolaires en Tunisie : Inauguration du lycée de Mornaguia

Le ministre de l’Education Fethi Sellaouti va inaugurer le 17 novembre 2021 le lycée de Mornaguia en présence de Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, de Peter Prügel, ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne en Tunisie et de Jean-Luc Revéreault, chef de la représentation de la Banque européenne d’investissement en Tunisie, du Commissaire Régional de l’Education, des représentant.e.s de la Banque Européenne d’Investissement et de la KFW (banque allemande de développement) ainsi que de la responsable de l’Unité de Gestion Par Objectif du Programme de Modernisation des Etablissements Scolaires, informe un communiqué de presse du Programme des modernisations des Etablissements scolaires (PMES).

Selon la même source, une visite des lieux, qui accueillent pour cette rentrée 390 élèves, permettra de découvrir quelques-unes des 10 salles de classe normales et des 11 salles spécialisées, mais également une salle de gymnastique, 2 terrains de sports, un foyer socioculturel et une bibliothèque.

Le lycée de Mornaguia représente l’une des constructions les plus ambitieuses du Programme de Modernisation des Etablissements Scolaires, avec une superficie de plus de 4000 m2 et un budget de presque 5 millions de dinars. A terme, l’établissement pourra accueillir 800 élèves.

Son caractère écologique respecte les principes de la conception bioclimatique (récupération des eaux pluviales, isolation thermique…) et en fait un exemple de construction durable que les lycéens et tous les usagers vivront au quotidien.

Pour un budget de 220,5 millions d’euros, le PMES a pour objectif la création de 36000 nouvelles places dans les écoles de l’ensemble du territoire, mais aussi la formation de plus de 400 cadres de l’Education et la fourniture d’équipements (matériel informatique, équipements de cuisines et équipements didactiques).

Au principal volet “investissement ” du PMES s’ajoute un aspect dit “d’intervention qualitative” afin d’améliorer le climat scolaire d’une centaine d’écoles, d’apprendre aux enfants à respecter le matériel et les locaux tout en travaillant mieux : C’est le “Soutien au comportement positif”.

Le Programme de Modernisation des Etablissements Scolaires (2017-2021) est un engagement de la République Tunisienne, soutenu par l’Union européenne, la Banque Européenne d’Investissement et la KFW (banque Allemande de développement).