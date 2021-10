Tunisie – Météo : Pluies attendues dans certaines régions aujourd’hui 09 octobre 2021

Des pluies sont attendues, samedi,9 octobre 2021, sur les côtes nord du pays. Elles seront orageuses l’après-midi et localement abondantes pour concerner progressivement le reste des régions du nord et du centre Est et du sud avec possibilité de chute de grêle dans certains endroits, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera de nord ouest au nord et au centre et de secteur Est au sud et faible à modéré lors de l’apparition de nuages orageux. La mer sera agitée à houleuse sur les côtes Est.

Les températures seront stationnaires .Les maximales seront comprises entre 21 et 27 degrés dans le Nord et le centre et entre 25 et 31 degrés, dans le sud.