Les Etats-Unis continueront à soutenir la Tunisie à tous les niveaux

L’Ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald BLOME a exprimé, jeudi, la volonté de son pays de continuer à soutenir la Tunisie à tous les niveaux afin de l’aider à ancrer son processus démocratique et réussir sa transition économique.

Il a réitéré, à l’issue d’une rencontre tenue, avec la chargée de la gestion du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Sihem Boughdiri Nemsia, l’ engagement à poursuivre le travail et les concertations sur les principaux programmes bilatéraux de coopération financière et technique, ainsi que l’appui des institutions financières internationales et régionales donatrices pour aider la Tunisie à surmonter les difficultés et les défis .

Pour sa part, Nemsia a évoqué, selon un communiqué publié par le ministère, que les réformes économiques et les programmes d’investissement constituent les priorités pour la période à venir, soulignant la volonté de renforcer les différents programmes de coopération bilatérale et d’œuvrer de les mettre à niveau dans les meilleurs délais.

Les deux parties ont examiné, à cette occasion, le développement de la coopération bilatérale, en particulier, au cours de la dernière décennie et les opportunités de la renforcer et la diversifier davantage dans la prochaine étape, essentiellement, au niveau de la coopération financière, des investissements et de l’appui auprès des institutions donatrices (internationales et régionales ).

Le conseil d’administration de la Millennium Challenge Corporation (MCC) a adopté, en juillet dernier, l’octroi à la Tunisie d’environ 500 millions de dollars, soit l’équivalant à 1,379 milliard de dinars, pour financer des projets dans les secteurs des transports, du commerce et de l’eau, et ce, dans le cadre du programme MCC-Tunisia Compact.

Il s’agit d’un programme de cinq ans, comprend des projets visant à faciliter le commerce avec la Tunisie et à moindre coût en investissant dans la gestion, l’expansion et la numérisation du port de Radès, ainsi qu’à améliorer la gestion et la conservation des les ressources en eaux souterraines du pays.

Ce programme vise, également, à inciter les investissements du secteur privé en collaboration avec la Société américaine de financement du développement international.