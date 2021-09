Gabès-Covid-19 : Deux cas de décès et 44 nouvelles contaminations

Le coordinateur de la cellule de veille sanitaire à la direction régionale de la santé de Gabès Houssine Jabrane a indiqué que 2 cas de décès par la Covid-19 ont été enregistrés au cours de ces deux derniers jours, ajoutant que le nombre total des décès est passé à 636 cas.

Jabrane a précisé dans une déclaration au correspondant de la TAP dans la région que la direction régionale de la santé à Gabès a reçu les résultats de 266 analyses effectuées dont 44 se sont avérées positives, réparties sur 14 cas à Gabès-sud, 13 cas à mareth, 8 cas à Ouedhref, 5 cas à El Hamma, 2 cas à Metouia et 1 cas à Menzel lahbib et Gabès Ouest.

Il a affirmé que le nombre de personnes contaminées et qui ne sont plus porteurs du virus s’élève à 21 036 parmi 21 939 cas d’atteinte par la Covid-19 ajoutant que le nombre global des contaminations recensées est de 703 répartis sur 256 cas à Gabès sud, 191 cas à Mareth, 104 à Ouedhref,43 à El Hamma, 32 à Matmata nouvelle, 21 à Gabès ville, 19 à Métouia, 16 à Gabès Ouest, 9 à Menzel Lahbib, Dkhila Toujene, et Ghanouch et 7 à Matmata.