Tunisie – Covid19 / Vaccination : le comité scientifique dénonce l’abstention d’une partie importante des personnes convoquées

Lors de sa réunion périodique mardi, le comité scientifique de lutte contre le coronavirus a dénoncé l’abstention d’une partie importante des personnes convoquées à recevoir la deuxième dose du vaccin anti-Corona à la date de leur vaccination, selon le professeur de maladies bactériennes Hanan Al Tiwiri, membre du comité,

Elle a souligné, mercredi, que l’efficacité de la première dose du vaccin ne dépasse pas 30 pour cent et devient inutile dans le cas où la deuxième dose n’est pas reçue, indiquant que les personnes qui n’ont pas été précédemment infectées par le corona et ont reçu une seule dose du vaccin, ne sont pas protégés du risque d’infection par le virus.

Tiwiri a rappelé la gravité du virus Corona, mettant en garde contre “ses formes mutées nouvelles et très dangereuses, ” étant donné qu’il n’est possible de réduire leur apparition et le risque d’infection que par le recours à la vaccination et le respect des protocoles sanitaires”, a-t-elle fait savoir.

Elle a également souligné que tous les types de vaccins anti-Corona utilisés en Tunisie sont efficaces et sûrs, appelant à abandonner certaines des idées fausses qui ont poussé de nombreux citoyens à s’abstenir de recevoir des types spécifiques de vaccination par crainte de leurs effets secondaires possibles.

La responsable a indiqué que 30 pour cent de la tranche d’âge des 75 ans et plus n’avaient pas encore été vaccinés contre le Corona, appelant ces personnes à se faire vacciner afin de se protéger du risque d’infection par le virus.

Elle a par ailleurs déclaré que la situation épidémiologique en Tunisie est toujours “inconfortable”, d’autant plus que le taux de positivité des analyses oscille entre 15 et 17%, ajoutant que le taux d’occupation des lits de réanimation dans les secteurs public et privé est actuellement de 72 pour cent, tandis que celui d’occupation de lits d’oxygène est de 48, pour cent.

Il est à noter que le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui que les deux tiers des personnes invitées à se faire vacciner contre le Corona mardi 7 septembre ont manqué la date de leur vaccination, puisque seulement 31 000 personnes enregistrées ont été vaccinées le même jour, sur un total de plus de 95 000 convoquées.