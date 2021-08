La sélection tunisienne de football a effectué lundi au stade olympique d’El Menzah, une troisième séance d’entraînement , sans le cadre de la préparation des matches de deux premières journées des éliminatoires du groupe B de la Coupe du Monde Qatar 202 , face à la Guinée Equatoriale ce vendredi 3 septembre au stade Olympique de Radès (20h00) et à la Zambie, le mardi 7 à Ndola (140h00).

Dix huit joueurs (18) étaient présents sur la pelouse d’El Menzah, après l’arrivée lundi matin au lieu du stage de Wajdi Kechrida, et Ali Abdi, qui on rejoint le groupe ainsi que le trio Mohamed Ali Ben Romdhane, Oussama Haddaddi et Aissa Laayouni, soumis dimanche à un travail spécifique de décrassage à l’hôtel sous la supervision du kinésithérapeute. Le reste des joueurs est attendu

le rythme des entrainements augmente crescendo au fur et à mesure de l’arrivée des joueurs et le sélectionneur national Mondher Kebaier a a consacré la séance de lundi au volet tactique, placement des joueurs et des exercices d’ animation offensive.