Tunisie : Bientôt, les différents services scolaires sont fournis à distance

Le ministre de l’Education, Fathi Slaouti, a révélé qu’un cadre juridique est en cours d’élaboration, en partenariat avec le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement et la Banque centrale, pour permettre aux élèves de bénéficier de tous les services scolaires à distance.

Lors de la signature de deux accords de partenariat au Centre national des technologies de l’éducation, Slaouti a souligné qu’au milieu de l’année scolaire 2021-2022, l’élève pourra, en vertu de ce cadre juridique, effectuer des paiements électroniques et bénéficier de tous les services scolaires à distance.

Les deux conventions signées par le ministère avec la Poste tunisienne et la Société monétique tunisienne, visent à fournir à l’élève un certain nombre de services financiers et scolaires numérisés à travers la création de comptes virtuels à cet effet.

La première convention concerne le Centre national des technologies de l’éducation, représentant le ministère de l’Education et la Poste, et s’étend sur une année renouvelable, en vertu de laquelle la Poste tunisienne se voit attribuer un certain nombre de services.

La Poste Tunisienne met à la disposition des élèves un service via Internet ou un téléphone mobile pour payer les frais d’inscription dans les établissements d’enseignement, les frais d’inscription aux examens nationaux, les frais de services scolaires, la facturation des lignes téléphoniques mobiles et les achats.

Le président et directeur général de la Poste tunisienne, Sami El Makki, a déclaré que cette initiative encourage les jeunes à ” l’éducation financière ” et leur apprend à utiliser notamment les mécanismes financiers.