Mondial 2020 (qualifs) : La Tunisie poursuit sa préparation pour les matches face à la Guinée Equatoriale et la Zambie

La sélection tunisienne de football poursuit son stage de préparation au stade Olympique d’El Menzah, en vue des deux matches contre la Guinée Equatoriale vendredi 3 septembre au stade Olympique de Radès (20h00) et la Zambie, mardi 7 à Ndola (140h00) comptant pour les éliminatoires du groupe B de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Trois joueurs Ali Maaloul, Bechir Ben Said et Hamza Rafia et Saad Bguir, ont rejoint le stage et ont pris part à la deuxième séance d’entrainement qui s’est déroulée dimanche après-mmdi au stade Olympique d’El Menzah.

En revanche le trio Houssama Haddadi, Aissa Aidouni et Mohamed Ali Ben Romdhane sont restés à l’hôtel et ont été soumis à un travail spécifique sous la supervision du physiothérapeute pour effacer les traces de fatigue après leur participation avec leur équipe respective, aux matches de samedi.

Le sélectionneur national Mondher Kebaier a consacré la première partie de la séance d’entrainement au volet physique avant de soumettre les joueurs à un travail technique avec différents schémas de placements afin de corriger les quelques lacunes constatées lors des derniers matches amicaux des Aigles de Carthage.

Le rythme des entraînements va aller crescendo à partir de lundi avec l’arrivée du reste des joueurs.