La “Tunisie en avant” condamne fermement le projet d’assassinat du président Kaïs Saïed

Le mouvement “Tunisie en avant” a, fermement, condamné le projet d’assassinat du président de la République, Kaïs Saïed, et révélé par les médias, “dans une tentative désespérée pour perturber le processus de rectification”, lit-on dans une déclaration publiée lundi dans une déclaration publiée par le parti.

Le mouvement a appelé les forces progressistes civiles et démocratiques qui soutiennent le processus à “la vigilance continue et à l’unité nationale qui feront office de bouclier contre toute forme de retour en arrière”.

Et d’inviter le chef de l’Etat à “élargir le cercle de concertation avec les partisans du processus afin de trouver un terrain d’entente d’action collective, basée sur les constantes de la révolution du 14 janvier”.

Le mouvement “Tunisie en avant” a, par ailleurs, souligné l’importance “historique” de l’initiative du chef de l’Etat du 25 juillet dernier, estimant que celle-ci ne serait complète que si elle est accompagnée d’un programme basé sur les revendications du peuple en matière de lutte contre la corruption, le terrorisme et la contrebande et de consécration de justice sociale et ce, dans le respect des libertés publiques et individuelles.