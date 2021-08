Tunisie – Dossier des phosphates : Des mandats de dépôt et des interdiction de voyage

Le juge d’instruction près le Pôle judiciaire économique et financier a émis, mardi 17 août 2021, des mandats de dépôt à l’encontre de trois accusés dans le dossier de l’extraction et du transport du phosphate.

Le porte-parole du Pôle, Mohsen Dali, cité par la TAP, indique que le juge d’instruction a également émis une interdiction de voyage à l’encontre de six autres accusés.

Parmi les accusés dans cette affaire, trois sont actuellement en état de fuite, dont un ancien ministre et un député du Parlement gelé.

Le dossier portant sur des soupçons de corruption administrative et financière dans l’extraction et le transport du phosphate a été déféré lundi devant le parquet près le pôle judiciaire économique et financier.

Le ministère public près le pôle a ouvert une enquête sur chacune des deux transactions suspectes.

Il a accusé 22 suspects de fraude, faux et usage de faux, obtention d’avantages illégitimes, préjudice à l’administration et corruption active et passive d’un agent public.

L’instruction a été confiée à un juge du pôle.