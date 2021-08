Tunisie : Bilan définitif des vaccinés au cours de la deuxième journée de vaccination intensive contre le coronavirus

Le bilan définitif des vaccinés au cours de la deuxième journée portes ouvertes de vaccination intensive contre le Coronavirus s’élève à 596 164 personnes, selon un communiqué publié aujourd’hui, lundi, par la présidence de la République.

Cette deuxième journée de vaccination intensive anti Covid-19 qui a ciblé la tranche d’âge 18-39 ans, a été organisée hier, dimanche, dans plus de 400 centres de vaccination dans tous les gouvernorats de la République, de 7 heures jusqu’à dix sept heures, avant que le ministère de la Santé n’annonce l’ouverture des vaccinations, avant la fin de cette opération, aux élèves et étudiants de 18 ans et plus non inscrits sur la plateforme EVAX.

Le nombre total des personnes vaccinées pour la deuxième journée portes ouvertes est réparti selon les gouvernorats comme suit :

Ariana : 34794

Tunis : 69 272

Ben Arous : 52650

Siliana : 6750

Jendouba : 15075

Kef : 9519

Tataouine : 2412

Zaghouan : 7150

Kairouan : 13901

Gafsa : 19280

Manouba : 23236

Béja : 12669

Médenine : 15983

Nabeul : 55253

Kasserine : 18886

Sidi Bouzid : 16543

Sfax : 64075

Sousse : 49705

Monastir : 32156

Mahdia : 15259

Tozeur : 7835

Kebili : 7682

Bizerte : 27 630

Gabes : 18448

Dans le même communiqué, la Présidence de la République a adressé ses remerciements à tous les ministères, structures nationales, composantes de la société civile et bénévoles qui ” ont fait preuve d’un grand sens de patriotisme et déployés des efforts louables”, de part leur contribution à la réussite de cette deuxième journée de vaccination intensive contre la Covid-19.

Il est à noter que le ministère de la Santé avait annoncé hier soir, dimanche, que le bilan des opérations de vaccination intensive qui ont eu lieu, dans l’ensemble des gouvernorats de la République, s’élève à 594 mille et 141 opérations de vaccination dans 405 centres désignés à cet effet.