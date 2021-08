Covid-vaccin : 750 médecins du secteur privé ont participé à la 2ème journée de vaccination intensive

Lors de la deuxième journée de vaccination intensive, organisée dimanche, 750 médecins du secteur privé ont été présents de manière volontaire pour participer aux opérations de vaccination.

Ces médecins ont été répartis dans les 405 centres de vaccination qui ont ouvert leurs portes depuis 07h du matin pour accueillir les citoyens qui seront vaccinés, a indiqué à l’Agence TAP, Samir Chtourou, président du Syndicat tunisien des médecins libéraux.

Selon la même source, 1200 cabinets médicaux (public et privé) et laboratoires d’analyse médicale vont entamer, avant la fin du mois d’août courant, la vaccination gratuite des citoyens contre le coronavirus et ce dans le cadre de la contribution à l’effort national pour faire vacciner le plus grand nombre d’habitants.