Tunisie : Les lignes de transport scolaire, réactivés demain dimanche, pour transporter gratuitement les citoyens vers les centres de vaccination

Le ministère du Transport et de la Logistique a rappelé, samedi, que la Transtu et les sociétés de transport sous tutelle vont réactiver demain les lignes habituelles de transport scolaire dans toutes les régions reliées aux centres de vaccination concernés par la journée de vaccination intensive, qui aura lieu demain dimanche 15 août 2021, au profit des personnes âgées entre 18 et 39 ans afin de faciliter davantage le processus de transport aller-retour gratuit des citoyens.

Le ministère a indiqué, dans un communiqué, que ces sociétés ont coordonné avec les directions régionales du transport et de la logistique, et avec les autorités régionales et locales pour ajouter de nouvelles lignes en cas de nécessité en soutien aux lignes régulières, tout en assurant aux citoyens les conditions de déplacement respectant les mesures de prévention de la pandémie de COVID-19.

La présidence de la République avait annoncé mardi 10 courant qu’une deuxième journée de vaccination intensive contre la Covid-19, est prévue dimanche 15 août 2021, au profit des personnes âgées entre 18 et 39 ans.

Ella a précisé, dans un communiqué publié mardi , que la 2e journée de vaccination intensive s’inscrit dans le cadre de la poursuite des journées portes ouvertes de vaccination anti-Covid-19, ordonnées par le président de la république.