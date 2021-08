La Tunisie classée ville la plus chaude en Afrique

La Tunisie a été classée, mardi 10 août 2021, comme la ville la plus chaude en Afrique, selon l’Institut national de la météorologie (INM). Les six villes les plus chaudes en Afrique sont tunisiennes, indique encore l’INM.

A l’échelle internationale, les villes de Béja, Bizerte et Tunis ont occupé la 4e place dans le “classement des villes les plus chaudes”, avec une température de l’ordre de 48,9° C.

Selon l’INM, les records de températures ont été enregistrés dans ces villes :

– Bizerte : 48,9° C dépassant ainsi la température enregistrée le 9 août 1999, soit 45,5° C.

– Tunis-Carthage : 48° C dépassant la température enregistrée le 1er août 1982, soit 46,7° C.

– Monastir : 46,7° C dépassant la température enregistrée le 5 août 2012, soit 40,6° C.

– Zaghouan : 47,6° C dépassant la température enregistrée le 7 août 1970, soit 46,5° C.