JO-2020 – Tableau des médailles : les Etats-Unis terminent en tête

Avec 39 titres olympiques décrochés à Tokyo, les Etats-Unis ont maintenu leur domination sur le tableau des médailles des Jeux olympiques, juste devant la Chine, pour la troisième édition de suite.

Les Américains ont remporté au total 113 médailles (39 or, 41 argent et 33 bronze), en baisse par rapport aux Jeux de Rio (46 or et 121 médailles au total).

La victoire de leur équipe féminine de volley dimanche leur permet toutefois de devancer d’une unité la délégation chinoise avec 88 médailles (38 or, 32 argent et 18 bronze).

La Tunisie a terminé à la 58e place avec deux médailles en poche (1 or et 1 argent).

Tableau final des médailles de Tokyo-2020:

Pays Or Argent Bronze Total

1. Etats-Unis 39 41 33 113

2. Chine 38 32 18 88

3. Japon 27 14 17 58

4. Grande-Bretagne 22 21 22 65

5. Comité olympique russe 20 28 23 71

6. Australie 17 7 22 46

7. Pays-Bas 10 12 14 36

8. France 10 12 11 33

9. Allemagne 10 11 16 37

10. Italie 10 10 20 40

…

58. Tunisie 1 1 0 2