Tunisie : Reprise progressive de l’approvisionnement en eau à partir de 16H à Ain Dhaham, Babouche et Faj Errih

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, venrdedi, à partir de 16H, à Ain Dhaham et les deux villages de Babouche et Faj Errih, a annoncé la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

La société a rappelé qu’une perturbation et une coupure de la distribution de l’eau potable ont été enregistrées, vendredi, à 03H du matin à Ain Dhaham et les deux villages de Babouche et Faj Errih.

La SONEDE a expliqué dans un communiqué publié, vendredi, que cette coupure est due à une panne survenue, dans la nuit du jeudi 5 août, au niveau du transformateur électrique de la station de pompage d’eau SP2 depuis Jendouba vers Ain Draham.