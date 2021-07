Tunisie : la Secrétaire générale de la Fifa prend connaissance des projets de développement de la FTF

En visite de travail en Tunisie, Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, qui est accompagnée d’une délégation de l’instance mondiale, s’est rendue mardi au siège de la fédération Tunisienne de football où elle a pris connaissance des différents projets en cours et futurs, menés par la FTF pour le développement du football tunisien.

Wadii Jarry, président de la fédération, a fait à cette occasion, un exposé sur le développement du secteur administratif et des ressources financières de la FTF et les différentes étapes de leur numérisation.

Il a également présenté les principaux projets réalisés ces dernières années dans le domaine de l’infrastructure à l’intention des différentes sélections nationales afin qu’elles puissent se préparer dans les meilleures conditions et d’une manière professionnelle .

Fatma Samoura a également visité les alentours du siège de la Fédération pour prendre connaissance de l’état d’avancement des travaux de l’Hôtel de la FTF, le centre médical et autres projets en cours

La Secrétaire générale de la Fifa et la délégation l”accompagnant, se sont ensuite penchées sur la situation du football féminin en Tunisie .

Les représentants de la FIFA se sont réunis avec Saida Ayachi, présidente de la commission du football féminin de la FTF, le directeur technique national, le président de la ligue nationale féminine et l’ensemble du staff administratif chargé du football féminin.

Un état des lieux sur la situation du football féminin en Tunisie a été dressé à cette occasion. Le président de la FTF a donné des chiffres sur le nombre des licenciés, clubs et les différentes compétitions organisées par la fédération ainsi que le travail mené par la structure chargée du football féminin pour son développement et ce, à travers le soutien et l’encouragement au sport scolaire et la création de différentes compétitions pour l’élite régionale féminine.