Résultats Bac 2020/2021 : Une amélioration enregistrée en comparaison avec l’année précédente (Fathi Slaouti)

Le ministre de l’éducation Fathi Slaouti a précisé jeudi que les résultats ont enregistré une amélioration en comparaison avec l’année précédente malgré la spécificité de la situation sanitaire.

Slaouti a ajouté lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement Hichem Mechichi, pour l’informer des résultats qui seront proclamés demain, et des conditions de déroulement de la session principale du baccalauréat, que l’année scolaire 2020/2021 était exceptionnelle et difficile mais le ministère de l’éducation a réussi à surmonter les différentes difficultés.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Slaouti a rappelé que les cas de fraudes ont reculé en comparaison avec l’année précédente et que cette session a enregistré une augmentation estimée à 12 mille 500 candidats en comparaison avec l’année dernière. Le ministère a mobilisé 170 mille agents pour assurer un bon déroulement de cet examen national, a-t-il signalé.

Le chef du gouvernement a salué le souci des différentes parties intervenantes afin de favoriser les conditions nécessaires pour assurer la réussite de ces examens nationaux. C’est un succès pour l’administration tunisienne et une prouesse pour la Tunisie qui vise à promouvoir les valeurs du savoir et encourager à déployer plus d’efforts et œuvrer dans l’intérêt du pays, a-t-il noté.